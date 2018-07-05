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В НФ і БПП виключають дострокові вибори в Раду

НовиниПолітика    05.07.2018 - 10:11
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

До 30 вересня у Порошенка є юридична можливість розпустити Раду

В "Народному фронті" (НФ) і Блок Петра Порошенка (БПП) виключають дострокові вибори у Верховну раду України. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курс на вибори: чи зможе Верховна рада призначити нових членів ЦВК".

Як йдеться у матеріалі, декілька співбесідників РБК-Україна, обізнаних з планами Банкової, запевняють, що розмови про проведення дострокових парламентських виборів на осінь мають місце. Разом з тим, джерела видання в близькому до президента оточенні стверджують, що варіант з достроковими виборами "остаточно зняли з розгляду через принципове несхвалення з боку Заходу".

А в НФ називають нісенітницею чутки про дострокові вибори.

"Президент вже півтора роки лякає нас достроковими виборами", - сказав виданню один з керівників "Народного фронту".

Разом з тим, до 30 вересня у Порошенка є юридична можливість розпустити Раду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією джерел РБК-Украна, НФ не хоче голосувати за ЦВК через можливі дострокові вибори.

Рада сьогодні розгляне зміну складу ЦВК Курс на вибори: чи зможе Верховна рада призначити нових членів ЦВК
Теги публікації: Народний фронт, Верховна Рада, Блок Петра Порошенка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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