В НФ і БПП виключають дострокові вибори в Раду

До 30 вересня у Порошенка є юридична можливість розпустити Раду

В "Народному фронті" (НФ) і Блок Петра Порошенка (БПП) виключають дострокові вибори у Верховну раду України. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курс на вибори: чи зможе Верховна рада призначити нових членів ЦВК".

Як йдеться у матеріалі, декілька співбесідників РБК-Україна, обізнаних з планами Банкової, запевняють, що розмови про проведення дострокових парламентських виборів на осінь мають місце. Разом з тим, джерела видання в близькому до президента оточенні стверджують, що варіант з достроковими виборами "остаточно зняли з розгляду через принципове несхвалення з боку Заходу".

А в НФ називають нісенітницею чутки про дострокові вибори.

"Президент вже півтора роки лякає нас достроковими виборами", - сказав виданню один з керівників "Народного фронту".

Разом з тим, до 30 вересня у Порошенка є юридична можливість розпустити Раду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією джерел РБК-Украна, НФ не хоче голосувати за ЦВК через можливі дострокові вибори.