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Незворотній імпульс ЗСУ: американський генерал спрогнозував звільнення Донбасу та Криму

Фото: генерал Бен Годжес (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України вже до кінця цього року можуть звільнити території, захоплені Росією після 24 лютого. Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес прогнозує, що до літа ЗСУ звільнять Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Годжеса виданню "Радіо Свобода".

"Я думаю, що результат операцій на сході вже неминучий. Україна досягла незворотного імпульсу", - сказав він.

За його словами, досі тривають важкі бої у Бахмуті, а також у Херсонській області, де росіяни забирали з Херсону мирних жителів, а також "грабували все, що не прибито до підлоги".

"І я передбачаю, що в Херсоні та навколо нього триватимуть бої кілька тижнів, поки українці не знищать усіх росіян, які є на правому березі Дніпра", - зазначив Годжес.

Генерал вважає, що український контрнаступ, який почався у вересні, - це одна велика операція.

"І тому ліве крило контрнаступу - це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило - у Херсоні. Отже, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму", - сказав Годжес

Генерал переконаний, що як тільки ЗСУ почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах та військово-морських об’єктах у Криму, то Крим стає непридатним для оборони росіян.

"І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа", - сказав колишній командувач Сухопутних сил США у Європі.

Нагадаємо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, в серпні 2022 року більшість опитаних (55%) казали, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України і відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть більш радикальні - перемогою у війні для них буде знищення російської армії і сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

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