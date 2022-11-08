Незворотній імпульс ЗСУ: американський генерал спрогнозував звільнення Донбасу та Криму

"Я думаю, що результат операцій на сході вже неминучий. Україна досягла незворотного імпульсу", - сказав він.

За його словами, досі тривають важкі бої у Бахмуті, а також у Херсонській області, де росіяни забирали з Херсону мирних жителів, а також "грабували все, що не прибито до підлоги".

"І я передбачаю, що в Херсоні та навколо нього триватимуть бої кілька тижнів, поки українці не знищать усіх росіян, які є на правому березі Дніпра", - зазначив Годжес.

Генерал вважає, що український контрнаступ, який почався у вересні, - це одна велика операція.

"І тому ліве крило контрнаступу - це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило - у Херсоні. Отже, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму", - сказав Годжес

Генерал переконаний, що як тільки ЗСУ почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах та військово-морських об’єктах у Криму, то Крим стає непридатним для оборони росіян.

"І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа", - сказав колишній командувач Сухопутних сил США у Європі.