Необратимый импульс ВСУ: американский генерал спрогнозировал освобождение Донбасса и Крыма

"Я думаю, что результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса", - сказал он.

По его словам, до сих пор продолжаются тяжелые бои в Бахмуте, а также в Херсонской области, где россияне забирали из Херсона мирных жителей, а также "грабили все, что не прибито к полу".

"И я предполагаю, что в Херсоне и вокруг него будут продолжаться бои несколько недель, пока украинцы не уничтожат всех россиян, находящихся на правом берегу Днепра", - отметил Ходжес.

Генерал считает, что начавшееся в сентябре украинское контрнаступление - это одна большая операция.

"И потому левое крыло контрнаступления - это операция, которая спустилась с Харькова, сейчас возле Донецка и двигается на Мариуполь. Другое крыло - в Херсоне. Следовательно, это правое крыло. Так что оба эти крыла сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым" , - сказал Ходжес

Генерал убежден, что как только ВСУ начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и военно-морским объектам в Крыму, Крым становится непригодным для обороны россиян.

"И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым к лету", - сказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе.

Ходжес отметил, что нужно понять: "Россия терпит поражение старомодным способом. Они терпят поражение на поле боя".