Необратимый импульс ВСУ: американский генерал спрогнозировал освобождение Донбасса и Крыма

Вооруженные силы Украины уже к концу этого года могут освободить территории, захваченные Россией после 24 февраля. Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес прогнозирует, что к лету ВСУ освободят Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ходжеса изданию "Радіо Свобода".
"Я думаю, что результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса", - сказал он.
По его словам, до сих пор продолжаются тяжелые бои в Бахмуте, а также в Херсонской области, где россияне забирали из Херсона мирных жителей, а также "грабили все, что не прибито к полу".
"И я предполагаю, что в Херсоне и вокруг него будут продолжаться бои несколько недель, пока украинцы не уничтожат всех россиян, находящихся на правом берегу Днепра", - отметил Ходжес.
Генерал считает, что начавшееся в сентябре украинское контрнаступление - это одна большая операция.
"И потому левое крыло контрнаступления - это операция, которая спустилась с Харькова, сейчас возле Донецка и двигается на Мариуполь. Другое крыло - в Херсоне. Следовательно, это правое крыло. Так что оба эти крыла сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым" , - сказал Ходжес
Генерал убежден, что как только ВСУ начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и военно-морским объектам в Крыму, Крым становится непригодным для обороны россиян.
"И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым к лету", - сказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе.
Ходжес отметил, что нужно понять: "Россия терпит поражение старомодным способом. Они терпят поражение на поле боя".
Напомним, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2022 года большинство опрошенных (55%) говорили, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальны - победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.