RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Необратимый импульс ВСУ: американский генерал спрогнозировал освобождение Донбасса и Крыма

Фото: генерал Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины уже к концу этого года могут освободить территории, захваченные Россией после 24 февраля. Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес прогнозирует, что к лету ВСУ освободят Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ходжеса изданию "Радіо Свобода".

"Я думаю, что результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса", - сказал он.

По его словам, до сих пор продолжаются тяжелые бои в Бахмуте, а также в Херсонской области, где россияне забирали из Херсона мирных жителей, а также "грабили все, что не прибито к полу".

"И я предполагаю, что в Херсоне и вокруг него будут продолжаться бои несколько недель, пока украинцы не уничтожат всех россиян, находящихся на правом берегу Днепра", - отметил Ходжес.

Генерал считает, что начавшееся в сентябре украинское контрнаступление - это одна большая операция.

"И потому левое крыло контрнаступления - это операция, которая спустилась с Харькова, сейчас возле Донецка и двигается на Мариуполь. Другое крыло - в Херсоне. Следовательно, это правое крыло. Так что оба эти крыла сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым" , - сказал Ходжес

Генерал убежден, что как только ВСУ начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и военно-морским объектам в Крыму, Крым становится непригодным для обороны россиян.

"И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым к лету", - сказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе.

Ходжес отметил, что нужно понять: "Россия терпит поражение старомодным способом. Они терпят поражение на поле боя".

Напомним, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2022 года большинство опрошенных (55%) говорили, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальны - победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВойна России против Украины