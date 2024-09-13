Незвичний прогноз. Синоптик розповіла про погоду на вихідних в Україні

Вересень 2024 в Україні

Зазначимо, що погода у вересні 2024 пішла явно не "за планом". Синоптики говорили про теплий початок осені на тлі хвилі спеки, що прийшла наприкінці серпня, але й попереджали про похолодання в Україні.

Але поки що прогноз із похолоданням не справдився. Перший тиждень вересня був теплим, місцями більше +30 градусів, а на тижні, який йде, картину, звичайно, розбавили дощі, але відчутного похолодання, крім зниження нічних градусів, не було.

При цьому синоптики не здаються та прогнозують у вересні заморозки в Україні у всіх регіонах.

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