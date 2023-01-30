Незважаючи на позицію Анкари. Фінляндія не передумала йти до НАТО разом із Швецією

"Заява (президента Туреччини Реджепа Тайіпа - ред.) Ердогана говорить про бажання Туреччини розглянути заявку так швидко, як це можливо. Ми маємо бажання приєднатися до альянсу разом зі Швецією. Для цього в останні 10 місяців було зроблено багато роботи", - заявив Хаавісто.

Він також розповів, що вчора вночі відбулися переговори між головою МЗС Туреччини та Швеції.

"Добре, що питання ратифікації (заявок двох країн на членство в НАТО - ред.) порушується", - зазначив міністр.

Фінський міністр закордонних справ наголосив, що Швеція залишається важливим партнером для Фінляндії.

Гельсінкі все ще сподівається, що питання членства двох країн буде вирішено до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.