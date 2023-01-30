Незважаючи на позицію Анкари. Фінляндія не передумала йти до НАТО разом із Швецією

Фінляндія все ще хоче вступити до НАТО разом зі Швецією, незважаючи на заяву турецької сторони, що заявку Гельсінкі можуть розглянути швидше.
Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, передає РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Заява (президента Туреччини Реджепа Тайіпа - ред.) Ердогана говорить про бажання Туреччини розглянути заявку так швидко, як це можливо. Ми маємо бажання приєднатися до альянсу разом зі Швецією. Для цього в останні 10 місяців було зроблено багато роботи", - заявив Хаавісто.
Він також розповів, що вчора вночі відбулися переговори між головою МЗС Туреччини та Швеції.
"Добре, що питання ратифікації (заявок двох країн на членство в НАТО - ред.) порушується", - зазначив міністр.
Фінський міністр закордонних справ наголосив, що Швеція залишається важливим партнером для Фінляндії.
Гельсінкі все ще сподівається, що питання членства двох країн буде вирішено до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.
Нагадаємо, у січні 2023 року у Стокгольмі пройшли дві антиісламські акції - спалення Корану та манекена у вигляді президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. Ердоган прокоментував ці події, закликавши Швецію не чекати від Анкари на підтримку її заявки до НАТО.
Також на тлі цих акцій було припинено тристоронні переговори з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
Пізніше Ердоган заявив, що майбутнє рішення Туреччини щодо членства Фінляндії в НАТО може шокувати Швецію.
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