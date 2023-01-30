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Несмотря на позицию Анкары. Финляндия не передумала идти в НАТО вместе со Швецией

Фото: министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто всместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и экс-главой МИД Швеции Анн Линде (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Финляндия все еще хочет вступить в НАТО вместе со Швецией, несмотря на заявление турецкой стороны, что заявку Хельсинки могут рассмотреть быстрее.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Заявление (президента Турции Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана говорит о желании Турции рассмотреть заявку так быстро, как это возможно. У нас остается желание присоединиться к альянсу вместе со Швецией. Для этого в последние 10 месяцев было проделано много работы", - заявил Хаависто.

Он также рассказал, что вчера ночью состоялись переговоры между главой МИД Турции и Швеции.

"Хорошо, что вопрос ратификации (заявок двух стран на членство в НАТО - ред.) поднимается", - отметил министр.

Финский министр иностранных дел подчеркнул, что Швеция остается важным партнером для Финляндии.

Хельсинки все еще надеется, что вопрос членства двух стран будет решен до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Напомним, в январе 2023 года в Стокгольме прошли две антиисламские акции - сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган прокомментировал эти события, призвав Швецию не ждать от Анкары поддержки ее заявки в НАТО.

Также на фоне этих акций были прекращены трехсторонние переговоры с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Позже Эрдоган заявил, что предстоящее решение Турции о членстве Финляндии в НАТО может шокировать Швецию.

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НАТОШвецияТурцияФинляндия