Незважаючи на перемовини про мир, маємо продовжувати підтримувати захисників, - Палатний

Незважаючи на те, що зараз тривають пошуки дипломатичних шляхів завершення війни, важливо продовжувати допомагати ЗСУ, щоб не послабити армію.

Про це заявив керівник волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Ми не можемо дозволити собі втратити бойовий дух, ослабити армію чи дозволити ворогу перегрупуватися та вдарити сильніше. Українці вже довели, що вони непереможні, коли єдині у боротьбі. Ми маємо продовжувати підтримувати наших захисників – не лише словом, а й ділом. Кожен з нас має робити свій внесок у перемогу. ЗСУ – це головний гарант нашого існування. Ми не маємо права відступати. І ми не відступимо", - заявив Артур Палатний.

Він зазначив, що, поки, тривають пошуки дипломатичних шляхів виходу з війни, українці продовжують відбивати атаки ворога.

"Зараз багато розмов про перемир’я. Росіяни, звісно, намагатимуться зупинити постачання нам військової допомоги, зменшити та роззброїти наше військо. Одним словом, намагатимуться реалізувати свої звичні "хотєлкі". Проте наші воїни продовжують нищити окупантів, поки відбувається пошук шляхів для дипломатії", - наголосив Палатний.

Раніше Палатний заявляв, що під час майбутніх перемовин в жодному разі не можна обговорювати скорочення ЗСУ та військово-промислового комплексу. Україна має зберегти щонайменше 500-тисячну професійну та технологічну армію з достойними зарплатами, а також програми з виробництва дронів, ракет та іншого озброєння, наголосив він.