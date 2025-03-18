Несмотря на переговоры о мире, должны продолжать поддерживать защитников, - Палатный

Несмотря на то, что сейчас продолжаются поиски дипломатических путей завершения войны, важно продолжать помогать ВСУ, чтобы не ослабить армию.

Об этом заявил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Мы не можем позволить себе потерять боевой дух, ослабить армию или позволить врагу перегруппироваться и ударить сильнее. Украинцы уже доказали, что они непобедимы, когда едины в борьбе. Мы должны продолжать поддерживать наших защитников - не только словом, но и делом. Каждый из нас должен делать свой вклад в победу. ВСУ - это главный гарант нашего существования. Мы не имеем права отступать. И мы не отступим", - заявил Артур Палатный.

Он отметил, что, пока продолжаются поиски дипломатических путей выхода из войны, украинцы продолжают отражать атаки врага.

"Сейчас много разговоров о перемирии. Россияне, конечно, будут пытаться остановить поставки нам военной помощи, уменьшить и разоружить наше войско. Одним словом, будут пытаться реализовать свои привычные "хотелки". Однако наши воины продолжают уничтожать оккупантов, пока происходит поиск путей для дипломатии", - подчеркнул Палатный.

Ранее Палатный заявлял, что во время будущих переговоров ни в коем случае нельзя обсуждать сокращение ВСУ и военно-промышленного комплекса. Украина должна сохранить как минимум 500-тысячную профессиональную и технологическую армию с достойными зарплатами, а также программы по производству дронов, ракет и другого вооружения, подчеркнул он.