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Незважаючи на "перемир'я". Росіяни вчора кілька разів обстріляли Харківську область

Фото: росіяни 6 січня кілька разів обстріляли Харківську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Харківська область минулої доби знову зазнала обстрілів. Ворог ударив по прикордонні, внаслідок чого пошкоджено будинки та господарські будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, за минулу добу під обстріл потрапили Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічне. Також під ворожим вогнем були села Красне, Стрелеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначив Синєгубов.

Як відомо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво. Перемир'я має бути встановлене з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії зіткнення".

Однак у Міноборони України зазначили, що Росія жодного разу не дотримувалась домовленостей про припинення вогню за дев'ять років війни проти України.

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Харків