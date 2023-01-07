Незважаючи на "перемир'я". Росіяни вчора кілька разів обстріляли Харківську область

Харківська область минулої доби знову зазнала обстрілів. Ворог ударив по прикордонні, внаслідок чого пошкоджено будинки та господарські будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, за минулу добу під обстріл потрапили Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічне. Також під ворожим вогнем були села Красне, Стрелеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. "Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначив Синєгубов.