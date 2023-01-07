Несмотря на "перемирие". Россияне вчера несколько раз обстреляли Харьковскую область

Харьковская область за прошедшие сутки вновь подверглась обстрелам. Враг ударил по приграничью, в результате чего повреждены дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, за минувшие сутки под обстрелы попали Купянск, Волчанск и Двуречное. Также под вражеским огнем были села Красное, Стрелеча, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. "В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Синегубов.