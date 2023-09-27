Незначне зростання: ЄБРР підтвердив прогноз економіки України на 2023-2024 роки

"В Україні в 2023 році очікується зростання ВВП на 1%, що відображає різке зниження ВВП у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року. За цим, ймовірно, буде збільшення на 3% в 2024 році", - йдеться в повідомленні.

ЄБРР також змінив прогноз для регіону, де він працює. Очікується, що темпи зростання ВВП уповільняться до 2,4% у 2023 році з 3,3% у 2022 році. 2024 року, оскільки інфляція продовжує знижуватися, очікується, що темпи зростання збільшаться до 3,2%. Цифри відображають перегляд травневого прогнозу на 2023 рік на 0,2 п.п. у бік підвищення та прогноз на наступний рік на 0,2 в.п. у бік зниження.

Як зазначила головний економіст ЄБРР Беата Яворчик, у банку бачать розбіжні моделі зростання в регіонах ЄБРР. "Стійке зростання економік Центральної Азії та слабші показники економіки Центральної Європи та країн Балтії відображають різні наслідки цін на енергоносії, інфляції та зміни моделей торгівлі", - сказала вона.

ВВП України

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання економіки України прискориться у 2024 році до 5,0% порівняно з 2,8% цього року.

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

У вересні Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у ІІ кварталі 2023 року. Економіка зросла на 19,5%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Зростання порівняно з I кварталом склало 0,8%.

У І кварталі 2023 року економіка України скоротилася на 10,5% (до І кварталу минулого року).