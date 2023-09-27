Незначительный рост: ЕБРР подтвердил прогноз по экономике Украины на 2023-2024 годы

"В Украине в 2023 году ожидается рост ВВП на 1%, что отражает резкое снижение ВВП в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этим, вероятно, последует увеличение на 3% в 2024 году",- говорится в сообщении.

ЕБРР также изменил прогноз для региона, в котором он работает. Ожидается, что темпы роста ВВП замедлятся до 2,4% в 2023 году с 3,3% в 2022 году. В 2024 году, поскольку инфляция продолжает снижаться, ожидается, что темпы роста увеличатся до 3,2%. Цифры отражают пересмотр майского прогноза на 2023 год на 0,2 п.п. в сторону повышения и прогноз на следующий год на 0,2 п.п. в сторону понижения.

Как отметила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик, в банке видят расходящиеся модели роста в регионах ЕБРР. "Устойчивый рост экономик Центральной Азии и более слабые показатели экономики Центральной Европы и стран Балтии отражают различные последствия цен на энергоносители, инфляции и изменения моделей торговли", - сказала она.

ВВП Украины

Кабинет министров прогнозирует, что рост экономики Украины ускорится в 2024 году до 5,0% по сравнению с 2,8% в текущем году.

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

В сентябре Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2023 года. Экономика выросла на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рост по сравнению с I кварталом составил 0,8%.

В I квартале 2023 года экономика Украины сократилась на 10,5% (к I кварталу прошлого года).