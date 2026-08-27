Незначне похолодання та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. По всій країні, крім північної частини, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°.

Фото: якою буде погода в Україні 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°.