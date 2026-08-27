Незначне похолодання та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 27 серпня, очікується незначне похолодання - температура не перевищуватиме +26°. Водночас дощі прогнозуються майже по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. По всій країні, крім північної частини, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 21-26°.
Фото: якою буде погода в Україні 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°.
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