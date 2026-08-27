Небольшое похолодание и дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. По всей стране, кроме северной части, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 21-26°С.

Фото: какой будет погода в Украине 27 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 23-25 °.