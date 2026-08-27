Незначне похолодання та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 27 серпня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 27 серпня, очікується незначне похолодання - температура не перевищуватиме +26°. Водночас дощі прогнозуються майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.