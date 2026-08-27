Небольшое похолодание и дождь: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 27 августа, ожидается незначительное похолодание - температура не будет превышать +26°. В то же время, дожди прогнозируются почти по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. По всей стране, кроме северной части, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 21-26°С.
Фото: какой будет погода в Украине 27 августа (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 23-25 °.
Напомним, синоптики рассказали, каким может быть сентябрь в Украине.
Также мы объясняли, к чему следует готовиться украинцам из-за глобального изменения климата.