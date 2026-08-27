Небольшое похолодание и дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 27 августа (Getty Images)

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В Украине сегодня, 27 августа, ожидается незначительное похолодание - температура не будет превышать +26°. В то же время, дожди прогнозируются почти по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.