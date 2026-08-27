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Небольшое похолодание и дождь: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 27.08.2026 Чт
1 мин
Дождь пройдет почти по всей стране
aimg Татьяна Степанова
Небольшое похолодание и дождь: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 27 августа (Getty Images)
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В Украине сегодня, 27 августа, ожидается незначительное похолодание - температура не будет превышать +26°. В то же время, дожди прогнозируются почти по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. По всей стране, кроме северной части, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 21-26°С.

Небольшое похолодание и дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 27 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 23-25 °.

Напомним, синоптики рассказали, каким может быть сентябрь в Украине.

Также мы объясняли, к чему следует готовиться украинцам из-за глобального изменения климата.

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