Незначна девальвація: чого очікує уряд від курсу гривні до долара у 2024 році

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в припущеннях прогнозу закладена "незначна девальвація гривні".

"В цілому за підсумком 2024 року очікується звуження дефіциту торгівельного балансу за рахунок пришвидшення зростання експорту (на фоні налагодження логістичних шляхів та відновлення виробничих потужностей) та зменшення імпорту (на фоні відновлення внутрішнього виробництва, девальвації гривні, зменшення обсягу імпорту послуг в умовах зміни напряму міграційних процесів)", - йдеться в документі.

Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у публічній частині додатків до бюджету, оприлюднених на сайті Ради, відсутнє.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що бюджетний прогноз Мінекономіки щодо середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар. Він також повідомив про бажаність девальвації.

Позиція НБУ

голова НБУ Андрій Пишний заявив, що бюджетний курс для курсу, який було закладено до державного бюджету, не є ні прогнозом, ні метою для Національного банку.

За його словами, це певний розрахунковий параметр, який закладається, але може бути змінено залежно від обставин.

НБУ тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6 гривень з липня 2022 року. У бюджеті-2023 року закладений курс 42,2 грн/долар. На готівковому ринку курс долара з початку року впав приблизно на 2 гривні: 40,3 до 38,2 грн/долар.