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Незначительная девальвация: чего ожидает Кабмин от курса гривны к доллару в 2024 году

Фото: Курс доллара к гривне в 2024 году будет расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины ожидает незначительной девальвации курса национальной валюты к доллару в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2024 год (№10000).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в допущения прогноза заложена "незначительная девальвация гривны".

"В целом по итогам 2024 года ожидается сужение дефицита торгового баланса за счет ускорения роста экспорта (на фоне отладки логистических путей и возобновления производственных мощностей) и уменьшения импорта (на фоне возобновления внутреннего производства, девальвации гривны, уменьшения объема импорта услуг в условиях изменения миграционных направлений) процессов)", - говорится в документе.

Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в публичной части приложений к бюджету, обнародованных на сайте Рады, отсутствует.

В то же время министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджетный прогноз Минэкономики по среднегодовому курсу гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар. Он также сообщил о желательности девальвации.

Позиция НБУ

Нлава НБУ Андрей Пышный заявил, что бюджетный курс для курса, который был заложен в государственный бюджет, не является ни прогнозом, ни целью для Национального банка.

По его словам, это определенный закладываемый расчетный параметр, но может быть изменен в зависимости от обстоятельств.

НБУ держит официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,6 гривен с июля 2022 года. В бюджете-2023 заложен курс 42,2 грн/доллар. На наличном рынке курс доллара с начала года упал примерно на 2 гривны: 40,3 до 38,2 грн/доллар.

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