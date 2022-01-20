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"Незначительных агрессий не бывает": Зеленский резко ответил на слова Байдена

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Киев, Четверг 20 января 2022 17:08
"Незначительных агрессий не бывает": Зеленский резко ответил на слова Байдена Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что Запад пока не знает, что делать, если будет "незначительное вторжение" России в Украину. По его мнению, незначительных агрессий не бывает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

Отметим, накануне Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если российский президент Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",

"Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать. Но если они действительно сделают то, на что они способны, с силами, сосредоточенными на границе, для России будет катастрофой дальнейшее вторжение в Украину", - отметил он.

Уже сегодня на эти слова отреагировал украинский президент.

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого государства Украина", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее на слова Байдена отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, говоря о незначительном или полном вторжении, нельзя быть наполовину агрессивным.

Он также отметил, что украинцы на этот раз не будут платить кровью за неспособность Запада быстро расценить действия Российской Федерации и ответить на них.

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Владимир Зеленский Джозеф Байден Вторжение России в Украину
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