"Незначних агресій не буває": Зеленський різко відповів на слова Байдена

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що Захід поки не знає, що робити, якщо буде "незначне вторгнення" Росії в Україну. На його думку, незначних агресій не буває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Зазначимо, напередодні Байден пообіцяв серйозні економічні наслідки для Росії, якщо російський президент Володимир Путін зважиться на вторгнення в Україну. Але припустив, що західні країни не розуміють, що робити, якщо відбудеться "незначне вторгнення",

"Одна справа, якщо це незначне вторгнення, і в кінцевому підсумку нам доведеться сперечатися про те, що робити, а що не робити. Але якщо вони дійсно зроблять те, на що вони здатні, з силами, зосередженими на кордоні, для Росії буде катастрофою подальше вторгнення в Україну", - зазначив він.

Вже сьогодні на ці слова відреагував український президент.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв, і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави Україна", - заявив Зеленський.