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"Незначних агресій не буває": Зеленський різко відповів на слова Байдена

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Київ, Четвер 20 січня 2022 17:08
"Незначних агресій не буває": Зеленський різко відповів на слова Байдена Фото: Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що Захід поки не знає, що робити, якщо буде "незначне вторгнення" Росії в Україну. На його думку, незначних агресій не буває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Зазначимо, напередодні Байден пообіцяв серйозні економічні наслідки для Росії, якщо російський президент Володимир Путін зважиться на вторгнення в Україну. Але припустив, що західні країни не розуміють, що робити, якщо відбудеться "незначне вторгнення",

"Одна справа, якщо це незначне вторгнення, і в кінцевому підсумку нам доведеться сперечатися про те, що робити, а що не робити. Але якщо вони дійсно зроблять те, на що вони здатні, з силами, зосередженими на кордоні, для Росії буде катастрофою подальше вторгнення в Україну", - зазначив він.

Вже сьогодні на ці слова відреагував український президент.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв, і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави Україна", - заявив Зеленський.

Напомним, раніше на слові Байдена відреагував міністр закордонних справ Дмитрій Кулеба. По його словам, кажучи про незначне або повне вторгнення, не можна бути наполовину агресивним.

Він також зазначив, що українці на цей раз не будуть платити кров'ю за нездатність Заходу швидко розцінювати дії Російської Федерації та відповідати на них.

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Володимир Зеленський Джозеф Байден Вторгнення Росії до України
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