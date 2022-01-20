ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба о вторжении РФ в Украину: не должны давать Путину ни малейшего шанса играть с агрессией

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 16:24
Кулеба о вторжении РФ в Украину: не должны давать Путину ни малейшего шанса играть с агрессией Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не должна дать ни малейшего шанса президенту РФ Владимиру Путину играть в небольшие операции по вторжению в Украину. Таким образом, Кулеба ответил на заявление президента США Джо Байдена о "незначительном вторжении" в Украину со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Говоря о незначительных и полных вторжениях или полном вторжении, нельзя быть наполовину агрессивным. Вы либо агрессивны, либо не агрессивны. Мы не должны давать Путину ни малейшего шанса играть с агрессией или небольшими операциями вторжения. Эта агрессия была с 2014 года. Это факт", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что, по его мнению, Байден искренне заинтересован в помощи и сотрудничестве с Украиной.

"Мы в Украине не сомневаемся, что президент Байден привержен Украине", - заявил Кулеба.

Отметим, вчера на пресс-конференции, посвященной первому году пребывания на должности президента США, Байден сказал, что Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется в Украину.

"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил он.

Напомним, вчера Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.

При этом он не исключил, что Путин готовит вторжение в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Вторжение России в Украину Владимир Путин
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом