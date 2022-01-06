Незначительное потепление и без осадков: какой будет погода завтра

Прогноз погоды в областях

На всей территории Украины завтра ожидается сухая и облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет колебаться от -2 до + 4 градуса днем и от -4 до 0. На Закарпатье и Прикарпатье, а также во Львовской области ночью похолодает до -6...-7 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве синоптики также прогнозируют облачную с прояснениями погоду и без осадков. Днем термометры покажут от -1 до +1, а ночью ожидается от -1 до -3 градусов.