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Незначительное потепление и без осадков: какой будет погода завтра

Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине завтра, 7 января, будет теплой днем. Синоптики прогнозируют, что осадки отступят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

На всей территории Украины завтра ожидается сухая и облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет колебаться от -2 до + 4 градуса днем и от -4 до 0. На Закарпатье и Прикарпатье, а также во Львовской области ночью похолодает до -6...-7 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве синоптики также прогнозируют облачную с прояснениями погоду и без осадков. Днем термометры покажут от -1 до +1, а ночью ожидается от -1 до -3 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на рождественские выходные.

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Погода в УкраинеГидрометцентр