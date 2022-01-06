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Незначне потепління та без опадів: якою буде погода завтра

Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні завтра, 7 січня, буде теплою вдень. Синоптики прогнозують, що опади відступлять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

На всій території України завтра очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься від -2 до +4 градусі вдень та від -4 до 0. На Закарпатті та Прикарпатті, а також у Львівській області вночі похолодає до -6...-7 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У Києві синоптики також прогнозують хмарну з проясненнями погоду та без опадів. Вдень термометри покажуть від -1 до +1, а вночі очікується від -1 до -3 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на різдвяні вихідні.

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Погода в УкраїніГідрометцентр