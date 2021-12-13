Незначительное похолодание и переменная облачность: прогноз погоды на завтра

Завтра, 14 декабря, в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность. Однако, в некоторых регионах возможны дожди со снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Житомирской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях ожидается мокрый снег. В то же время в других же регионах - без осадков и переменная облачность.
Температура составит:
Фото: погода в Украине 14 декабря (meteo.gov.ua)
В Киеве завтра ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха днем и ночью будет достигать отметок от -1 до +1.
Фото: погода в Киеве 14 декабря (meteo.gov.ua)