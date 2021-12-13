Незначне похолодання та мінлива хмарність: прогноз погоди на завтра

Завтра, 14 грудня, в переважній більшості областей України очікується мінлива хмарність. Однак, в деяких регіонах можливі дощі зі снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг. Водночас в інших же регіонах - без опадів та мінлива хмарність.
Температура складе:
Фото: погода в Україні 14 грудня (meteo.gov.ua)
У Києві завтра очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря днем та вночі сягатиме позначок від -1 до +1.
Фото: погода в Києві 14 грудня (meteo.gov.ua)