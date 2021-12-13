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Незначне похолодання та мінлива хмарність: прогноз погоди на завтра

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 14 грудня, в переважній більшості областей України очікується мінлива хмарність. Однак, в деяких регіонах можливі дощі зі снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Завтра у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг. Водночас в інших же регіонах - без опадів та мінлива хмарність.

Температура складе:

  • на заході вдень від 0 до -2, вночі - від 0 до -4;
  • на півночі вдень від -1 до +1, вночі - від -1 до +1;
  • на сході вдень від 0 до +3, вночі - від -1 до +1;
  • на півдні вдень від +2 до +6, вночі - від 0 до +2;
  • у центрі вдень від -1 до +1, вночі - від -1 до +1;

Фото: погода в Україні 14 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві завтра очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря днем та вночі сягатиме позначок від -1 до +1.

Фото: погода в Києві 14 грудня (meteo.gov.ua)

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