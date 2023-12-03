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"Незмінний пріоритет" Зеленський заявив про підготовку до посилення ППО

Неділя 03 грудня 2023 21:26
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"Незмінний пріоритет" Зеленський заявив про підготовку до посилення ППО Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна готується до посилення протиповітряної оборони. Це може статися наступного тижня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Наступний тиждень - ми вже готуємо - обов’язково збільшимо можливості нашої держави. Зокрема, нашого оборонно-промислового комплексу. Ми готуємо й нові пакети військової підтримки від партнерів. Готуємо й посилення нашої ППО - це незмінний пріоритет", - заявив він.

ППО для України

Україна одержала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, на думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.

Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему ППО, яка складається з різних видів озброєння. Водночас жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.

Разом з тим, за словами Зеленського, найскладніша ситуація із ППО у прикордонних з РФ та Білоруссю областях України. Також це стосується прифронтових та окупованих регіонів.

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