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"Неизменный приоритет" Зеленский заявил о подготовке к усилению ПВО

Воскресенье 03 декабря 2023 21:26
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"Неизменный приоритет" Зеленский заявил о подготовке к усилению ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина готовится к усилению противовоздушной обороны. Это может произойти на следующей неделе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Следующую неделю - мы уже готовим - обязательно увеличим возможности нашего государства. В частности, нашего оборонно-промышленного комплекса. Мы готовим и новые пакеты военной поддержки от партнеров. Готовим и усиление нашей ПВО - это неизменный приоритет", - заявил он.

ПВО для Украины

Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, по мнению спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина нуждается в большем количестве таких систем как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система ПВО, которая состоит из разных видов вооружения. В то же время ни одно ПВО, в том числе и столицу, не гарантирует полной защиты.

Вместе с тем, по словам Зеленского, самая сложная ситуация с ПВО в приграничных с РФ и Беларусью областях Украины. Также это касается прифронтовых и оккупированных регионов.

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