Незламний з Азовсталі. Де зараз боєць "Калина", який захищав Маріуполь

Патріотичне виховання і передчасне відчуття війни

Святослав "Калина" Паламар – заступник командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, підполковник, Герой України.

Народився Святослав у Миколаєві, що на Львівщині, у 1982 році. Після школи навчався у Львівському торговельно-економічному університеті. Він брав академвідпустку, під час якої проходив строкову службу в армії. Згодом також пройшов підготовку в міжнародному центрі підготовки миротворчих підрозділів.

Святослава з дитинства виїовували у патріотичному дусі. Велику роль у цьому зіграли його дідусь і бабуся, з якими він жив певний час.

"В 6-7 років я уже знав, що наш прапор синьо-жовтий, а не червоний. Моя прабабуся мені завжди розповідала про Австро-Угорську імперію, першу велику війну, про поляків, як вони "толерантно" вчиняли з українцями, про перший та другий приходи моск*лів. В порівнянні з тим, хто такі поляки, хто такі австрійці та хто такі моск*лі, у мене залишилася лише одна можливість ідентифікувати себе як українця, по-іншому не можна було", – розповідав Святослав.

Святослав "Калина" Паламар (фото: Instagram/Святослав Паламар)

До 2014 року Паламар займався комерційною діяльністю - працював директором одного із підприємств. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. Після подій на Майдані вирішив вступити у добровольче формування, оскільки відчував, що буде війна.

Позивний "Калина" Святослав вибрав собі сам, оскільки саме ця рослина найбільше асоціюєтся з Україною. Весь час він ніс службу у районі Маріуполя, куди переїхав з дружиною. У 2016 році у них народився там син. Перед початком війни дружина з дитиною поїхали на Тернопільщину, щоб відвідати родичів. Це врятувало родину. У 2023 році у пари народилася донька.

Оборона Маріуполя та російський полон

З перших днів повномасштабного вторгнення "Калина" разом з побратимами захищав Маріуполь. Згодом вони дислокувалися на "Азовсталі", звідки продовжували завдавати ударів ворогу. Святослав регулярно по вечорах виходив в ефіри до українців, аби повідомляти про новини з блокадного міста.

У березні 2022 року, коли президент Володимир Зеленський запропонував полку "Азов" відступити з Маріуполя, Паламар відхилив його пропозицію. У квітні він розкритикував політиків через їхню бездіяльність, а у травні під час міжнародної прес-конференції звинуватив владу у неналежній увазі до захисників Маріуполя.

"Калина" біля Драмтеатру у березні 2022 року в Маріуполі (фото: Instagram/Святослав Паламар)

До середини травня бійці залишались на "Азовсталі", аж поки не отримали наказ від вищого керівництва здатися у полон. "Калина" тоді разом із командиром "Азову" "Редісом" вийшли із бункерів одними з останніх.

У полоні Паламар провів 4 місяця. Спершу його перевезли до окупованого Донбасу, згодом у Москву, де він перебував в одиночній камері.

У рамках домовленостей про обмін військовополоненими його із іншими командирами доправили до Туреччини, де він мав залишитися до кінця війни.

8 липня 2023 року "Калина" повернуся в Україну. Паламар одразу заявив, що він і його побратими продовжуватимуть робити свою роботу, адже вони військові і складали присягу.

Під час звільнення з полону (фото: Офыс президента)

Обов’язок країні понад усе

Святослава Панамаря нагородили низкою відзнак. У жовтні 2022 року йому надали звання Героя України. Згодом йому вручили численні нагрудні знаки "За доблесну службу", "За захист Маріуполя" та відзнаки "За честь та гідність", "Іменну вогнепальну зброю" та орден Данила Галицького та ін.

"Калина" повернувся в "Азов" й продовжує боротися проти окупантів. Зрідка на своїх сторінках у соцмережах він пише про резонансні події, зокрема відреагував і на атаку Росії на лікарню для онкохворих діток "Охматдит", що відбулася у липні цього року.

"Апелювати до ООН та інших треба, але воно не працює – воно сліпе, глухе, старе і беззубе створіння як і червоний від свої бездіяльності і сорому хрест. Є ті, хто все чудово розуміють, але вдають, що це війна і таке трапляється. Є ті, хто начебто стурбовані. Але єдині, хто може змінити ситуації – це наші військові. Чим більше терористів буде знищено, тим менше обстрілів буде, тим більше буде справедливості", – писав "Калина".

У своїх постах боєць зазначає, що всі зусилля нашого народу мають бути спрямовані на допомогу Силам оборони України та на знищення потенціалу ворога. Лише тоді можна буде отримати бажану підтримку країн, що займають невизначену позицію стосовно допомоги Україні, адже слабким не хочуть помагати.

"Калина" з побратимами та з Валерією "Навою" Суботіною (фото: Instagram/Святослав Паламар)

"Сьогодні, необхідно усвідомити, що наше існування залежить від тих, хто на нулі. А стратегія Перемоги – це консолідоване зусилля кожного українця", – заявляє "Калина".

Також Паламар закликає українців вступати у лави "Азову".

"Ситуація в країні зараз така, що бути осторонь війни не можна і так чи інакше вона стосується кожного українця. У кожного є своя причина, свій вибір. Чи є такою причиною мобілізація? Так. Вона є своєрідним поштовхом до дій. Прийшла повістка, чи скоро прийде, а грати в лотерею ти не хочеш – вибирай Азов", – писав "Калина".

У соцмережах Святослав також поділився зі своїми підписниками, що у квітні цього року він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ психології.

Святослав із сім'єю під час зустрічі у Туреччині (фото: Офіс президента)

"Калина" з дружиною (фото: Instagram/Святослав Паламар)