Несокрушимый с Азовстали. Где сейчас боец "Калина", который защищал Мариуполь

Святослав "Калина" Паламарь, заместитель командира "Азова", стал одним из знаковых защитников Мариуполя. Именно он выходил к украинцам в эфиры из бункера "Азовстали" с новостями об обороне города.
РБК-Украина рассказывает, как Святослав стал военным и чем он занимается сейчас.
Святослав "Калина" Паламарь – заместитель командира 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, подполковник, Герой Украины.
Родился Святослав в Николаеве Львовской области в 1982 году. После школы учился в Львовском торгово-экономическом университете. Он брал академотпуск, во время которого проходил срочную службу в армии. Затем прошел подготовку в международном центре подготовки миротворческих подразделений.
Патриотизм Святославу привили с детства его дедушка и бабушка, с которыми он жил некоторое время.
"В 6-7 лет я уже знал, что наш флаг сине-желтый, а не красный. Моя прабабушка мне всегда рассказывала об Австро-Венгерской империи, первой великой войне, о поляках, как они "толерантно" поступали с украинцами, о первом и втором приходах моск*лей. По сравнению с тем, кто такие поляки, кто такие австрийцы и кто такие моск*ли, у меня осталась лишь одна возможность идентифицировать себя как украинца, по-другому нельзя было", – рассказывал Святослав.
До 2014 года Паламар занимался коммерческой деятельностью – работал директором одного из предприятий. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. После событий на Майдане решил вступить в добровольческое формирование, поскольку чувствовал, что будет война.
Позывной "Калина" Святослав выбрал себе сам, поскольку именно это растение больше всего ассоциируется с Украиной. Все время он нес службу в районе Мариуполя, куда переехал с женой. В 2016 году у них родился там сын. Перед началом войны жена с ребенком поехали в Тернопольскую область, чтобы посетить родственников. Это спасло семью. В 2023 году у пары родилась дочь.
С первых дней полномасштабного вторжения "Калина" вместе с побратимами защищал Мариуполь. Потом они дислоцировались на "Азовстале", откуда продолжали наносить удары врагу. Святослав регулярно по вечерам выходил в эфиры к украинцам, чтобы сообщать им новости из блокадного города.
В марте 2022 года, когда президент Владимир Зеленский предложил полку "Азов" отступить из Мариуполя, Паламар отклонил его предложение.
До середины мая бойцы оставались на "Азовстале", пока не получили приказ от высшего руководства сдаться в плен. "Калина" тогда вместе с командиром "Азова" "Рэдисом" вышли из бункеров одними из последних.
В плену Паламар провел 4 месяца. Сначала его перевезли в оккупированный Донбасс, затем в Москву, где он находился в одиночной камере.
В рамках договоренностей об обмене военнопленными его с другими командирами доставили в Турцию, где он должен был оставатся до конца войны.
8 июля 2023 года "Калина" вернулся в Украину. Пономар сразу заявил, что он и его собратья будут продолжать делать свою работу, ведь они военные и давали клятву.
Святослава Панамаря наградили рядом наград. В октябре 2022 года ему присвоили звание Героя Украины. Потом вручили многочисленные нагрудные знаки "За доблестную службу", "За защиту Мариуполя", отличия "За честь и достоинство", "Именнае огнестрельное оружия" и орден Даниила Галицкого и другие.
"Калина" вернулся в "Азов" и продолжает бороться против окупантов. Изредка на своих страницах вв соцсетях он пишет о резонансных событиях, в частности отреагировал и на атаку России на больницу для онкобольных детей "Охматдет" в июле этого года.
"Апеллировать к ООН и другим надо, но оно не работает – оно слепое, глухое, старое и беззубое создание как и красный от своих бездействий и стыда крест. Есть те, кто все прекрасно понимают, но делают вид, что это война и такое случается. Есть те, кто вроде бы обеспокоен. Но единственные, кто может изменить ситуации – это наши военные. Чем больше будет уничтожено террористов, тем меньше обстрелов будет, тем больше будет справедливости", – писал "Калина".
В своих постах боец отмечает, что все усилия народа должны быть направлены на помощь Силам обороны Украины и на уничтожение потенциала врага. Только тогда можно будет получить желаемую поддержку стран, занимающих неопределенную позицию по помощи Украине, ведь слабым не хотят помогать.
"Сегодня необходимо осознать, что наше существование зависит от тех, кто на нуле. А стратегия Победы – это консолидированное усилие каждого украинца", – заявляет "Калина".
Также Паламар призывает украинцев вступать в ряды "Азова".
"Ситуация в стране сейчас такая, что быть в стороне от войны нельзя и так или иначе она касается каждого украинца. У каждого есть своя причина, свой выбор. Является ли такой причиной мобилизация? Да. Она является своеобразным толчком к действиям. Пришла повестка, или скоро придет, а играть в лотерею ты не хочешь – выбирай Азов", – писал "Калина".
В соцсетях Святослав также поделился со своими подписчиками, что в апреле этого года он окончил Харьковский национальный университет внутренних дел психологии.
Ранее мы рассказывали о том, где сейчас командир "Азова" Денис "Рэдис" Прокопенко, руководивший обороной Мариуполя в начале войны.
Читайте также о том, как живет и чем занимается "Нава" из Азовстали, которая прошла бои в Мариуполе и пережила российский плен.
При подготовке публикации использовали: Википедию, страницу Святослава Паламаря в Instagram и материалы "Эспрессо" и "Суспильне".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины и читайте на канале РБК-Украина в Telegram.