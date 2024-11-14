Несокрушимый с Азовстали. Где сейчас боец "Калина", который защищал Мариуполь

Патриотическое воспитание и преждевременное чувство войны

Святослав "Калина" Паламарь – заместитель командира 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, подполковник, Герой Украины.

Родился Святослав в Николаеве Львовской области в 1982 году. После школы учился в Львовском торгово-экономическом университете. Он брал академотпуск, во время которого проходил срочную службу в армии. Затем прошел подготовку в международном центре подготовки миротворческих подразделений.

Патриотизм Святославу привили с детства его дедушка и бабушка, с которыми он жил некоторое время.

"В 6-7 лет я уже знал, что наш флаг сине-желтый, а не красный. Моя прабабушка мне всегда рассказывала об Австро-Венгерской империи, первой великой войне, о поляках, как они "толерантно" поступали с украинцами, о первом и втором приходах моск*лей. По сравнению с тем, кто такие поляки, кто такие австрийцы и кто такие моск*ли, у меня осталась лишь одна возможность идентифицировать себя как украинца, по-другому нельзя было", – рассказывал Святослав.

Святослав "Калина" Паламарь (фото: Instagram/Святослав Паламар)

До 2014 года Паламар занимался коммерческой деятельностью – работал директором одного из предприятий. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. После событий на Майдане решил вступить в добровольческое формирование, поскольку чувствовал, что будет война.

Позывной "Калина" Святослав выбрал себе сам, поскольку именно это растение больше всего ассоциируется с Украиной. Все время он нес службу в районе Мариуполя, куда переехал с женой. В 2016 году у них родился там сын. Перед началом войны жена с ребенком поехали в Тернопольскую область, чтобы посетить родственников. Это спасло семью. В 2023 году у пары родилась дочь.

Оборона Мариуполя и российский плен

С первых дней полномасштабного вторжения "Калина" вместе с побратимами защищал Мариуполь. Потом они дислоцировались на "Азовстале", откуда продолжали наносить удары врагу. Святослав регулярно по вечерам выходил в эфиры к украинцам, чтобы сообщать им новости из блокадного города.

В марте 2022 года, когда президент Владимир Зеленский предложил полку "Азов" отступить из Мариуполя, Паламар отклонил его предложение.

"Калина" возле Драмтеатра в марте 2022 года в Мариуполе (фото: Instagram/Святослав Паламар)

До середины мая бойцы оставались на "Азовстале", пока не получили приказ от высшего руководства сдаться в плен. "Калина" тогда вместе с командиром "Азова" "Рэдисом" вышли из бункеров одними из последних.

В плену Паламар провел 4 месяца. Сначала его перевезли в оккупированный Донбасс, затем в Москву, где он находился в одиночной камере.

В рамках договоренностей об обмене военнопленными его с другими командирами доставили в Турцию, где он должен был оставатся до конца войны.

8 июля 2023 года "Калина" вернулся в Украину. Пономар сразу заявил, что он и его собратья будут продолжать делать свою работу, ведь они военные и давали клятву.

Во время освобождения из плена (фото: Офыс президента)

Долг стране превыше всего

Святослава Панамаря наградили рядом наград. В октябре 2022 года ему присвоили звание Героя Украины. Потом вручили многочисленные нагрудные знаки "За доблестную службу", "За защиту Мариуполя", отличия "За честь и достоинство", "Именнае огнестрельное оружия" и орден Даниила Галицкого и другие.

"Калина" вернулся в "Азов" и продолжает бороться против окупантов. Изредка на своих страницах вв соцсетях он пишет о резонансных событиях, в частности отреагировал и на атаку России на больницу для онкобольных детей "Охматдет" в июле этого года.

"Апеллировать к ООН и другим надо, но оно не работает – оно слепое, глухое, старое и беззубое создание как и красный от своих бездействий и стыда крест. Есть те, кто все прекрасно понимают, но делают вид, что это война и такое случается. Есть те, кто вроде бы обеспокоен. Но единственные, кто может изменить ситуации – это наши военные. Чем больше будет уничтожено террористов, тем меньше обстрелов будет, тем больше будет справедливости", – писал "Калина".

В своих постах боец отмечает, что все усилия народа должны быть направлены на помощь Силам обороны Украины и на уничтожение потенциала врага. Только тогда можно будет получить желаемую поддержку стран, занимающих неопределенную позицию по помощи Украине, ведь слабым не хотят помогать.

"Калина" с побратимами и с Валерией "Навой" Субботиной (фото: Instagram/Святослав Паламар)

"Сегодня необходимо осознать, что наше существование зависит от тех, кто на нуле. А стратегия Победы – это консолидированное усилие каждого украинца", – заявляет "Калина".

Также Паламар призывает украинцев вступать в ряды "Азова".

"Ситуация в стране сейчас такая, что быть в стороне от войны нельзя и так или иначе она касается каждого украинца. У каждого есть своя причина, свой выбор. Является ли такой причиной мобилизация? Да. Она является своеобразным толчком к действиям. Пришла повестка, или скоро придет, а играть в лотерею ты не хочешь – выбирай Азов", – писал "Калина".

В соцсетях Святослав также поделился со своими подписчиками, что в апреле этого года он окончил Харьковский национальный университет внутренних дел психологии.

Святослав с семьей во время встречи в Турции (фото: Офис президента)

"Калина" с женой (фото: Instagram/Святослав Паламар)