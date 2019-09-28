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У Ніжині мотоцикліст врізався в поліцейський патруль

Новини » Надзвичайні події    28.09.2019 - 21:11
У Ніжині мотоцикліст врізався в поліцейський патруль
Фото (cn.npu.gov.ua)

Мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу руху

У Ніжині Чернігівської області в суботу ввечері, 28 вересня, мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в поліцейський автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції області.

В суботу ввечері поліцейський автомобіль Toyota Prius під час патрулювання повернув з вул. Широкомогерська на Таращанську в Ніжині. За поворотом водій авто майже відразу побачив насувається назустріч їм мопед Address з двома людьми. Правоохоронці повернули направо і зупинилися, але мотоцикліст в цей момент звернув на зустрічну смугу і врізався в передню ліву фару патрульного автомобіля.

Потерпілого зіткнення мотоцикліста у важкому стані доставили в реанімацію місцевої лікарні. Другий пасажир мотоцикла отримав незначні травми і самовільно залишив місце ДТП. Він був з ознаками сильного алкогольного сп'яніння.

Наголошується, що обидва чоловіки були без шоломів.

Правоохоронці виявили в бардачку під сидінням мопеда документи на транспортний засіб, поліс та посвідчення водія, а також пакет з їжею і пляшками із залишками алкоголю.

Нагадаємо, 15 серпня в Києві на перехресті вул. Берлінського і Щусєва произошло ДТП за участю автомобіля Audi і поліцейського Renault.

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