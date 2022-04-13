Нежелание признать геноцид разочаровывает. В МИД ответили Макрону о "братских народах"

По его словам, Макрон не желает признать геноцид украинцев. Такая позиция лидера европейской страны разочаровывает.

"Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает", - отметил Николенко.

Он добавил, что Украина и Россия на самом деле были близки из-за исторических обстоятельств, однако "братство народов" является вымышленным.

"Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда российские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тысяч украинцев. Этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты полетели на украинские города в феврале", - добавил представитель МИД.

Николенко подчеркнул, что после массовых преступлений и убийств, которые совершили российские военные, никто не имеет морального права говорить о "братстве".

""Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые отъявленные враги. Пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях русского и украинского народов", - акцентировал спикер.