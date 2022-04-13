Небажання визнати геноцид розчаровує. В МЗС відповіли Макрону щодо "братських народів"

За його словами, Макрон не бажає визнати геноцид українців. Така позиція лідера європейської країни розчаровує.

"Небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що Україна та Росія насправді були близькі через історичні обставини, проте "братерство народів" є вигаданим.

"Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році. Тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тисяч українців. Цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому", - додав представник МЗС.

Ніколенко підкреслив, що після масових злочинів та вбивств, які вчинили російські військові, ніхто не має морального права говорити про "братерство".

""Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого "братнього" народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги. Наразі немає ані моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв'язки російського та українського народів", - акцентував речник.