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Независимые члены набсовета "Укрэнерго" будут получать 1,37 млн гривен в год

Новости » Энергетика    29.10.2018 - 13:39
Фото: Укрэнерго (УНИАН)
Фото: Укрэнерго (УНИАН)

Годовое вознаграждение иностранных членов набсовета составит около 50 тыс. долларов (до налогообложения)

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик своим приказом утвердил условия гражданско-правового договора с членами наблюдательного совета ГП "Укрэнерго". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на приказ министра от 25 октября 2018 года №533.

"Установить, что размер годового вознаграждения независимому члену наблюдательного совета составляет 1370 тыс. гривень до удержания всех налогов и сборов (обязательных платежей), определенных законодательством", - говорится в документе.

Независимые члены набсовета &quot;Укрэнерго&quot; будут получать 1,37 млн гривен в год

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил набсовет "Укрэнерго" на заседании 3 октября.

Отметим, что по квоте правительства в набсовет вошли госсекретарь Минэнерго Максим Немчинов, заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир и советник вице-премьер-министра Владимира Кистиона Александр Поплавский.

Независимыми членами набсовета утверждены финансист Шевки Аджунер, бывший президент европейской сети операторов ENTSO-E Педер Андреасен, экс-топ-менеджер итальянской Terna Луиджи де Франциси и президент Французского энергетического совета Оливье Апперт.

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