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Незалежні члени спостережної ради "Укренерго" будуть отримувати 1,37 млн гривень на рік

Новини » Енергетика    29.10.2018 - 13:39
Фото: Укренерго (УНІАН)
Фото: Укренерго (УНІАН)

Річна винагороду іноземних членів наглядової ради складе близько 50 тис. доларів (до оподаткування)

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик своїм наказом затвердив умови цивільно-правового договору з членами наглядової ради ДП "Укренерго". Про це передає РБК-Україна з посиланням на наказ міністра від 25 жовтня 2018 року №533.

"Встановити, що розмір річної винагороди незалежного члена наглядової ради становить 1370 тис. гривень до утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством", - йдеться в документі.

Незалежні члени спостережної ради &quot;Укренерго&quot; будуть отримувати 1,37 млн гривень на рік

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив наглядову раду "Укренерго" на засіданні 3 жовтня.

Зазначимо, що за квотою уряду до наглядової ради увійшли держсекретар Міненерго Максим Немчинов, заступник держсекретаря Кабміну Сергій Кушнір і радник віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона Олександр Поплавський.

Незалежними членами спостережної ради затверджено фінансист Шевкі Аджунер, колишній президент європейської мережі операторів ENTSO-E Педер Андреасен, екс-топ-менеджер італійської Terna Луїджі де Францісі і президент Французького енергетичного ради Олів'є Апперт.

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