Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша, - МВФ
Международный валютный фонд считает независимость Национального банка жизненно важной составляющей для выделения очередного транша. Независимость НБУ является очень важным принципом для экономической и финансовой стабильности страны.
Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер МВФ Джерри Райс.
"Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ в отношении любой страны. Независимость НБУ - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим. Этот вопрос является жизненно важным для нас", - подчеркнул он.
Райс отметил, что существенным фактором для МВФ также является сохранение целостности, независимости и эффективности антикоррупционных институтов в Украине.
Он добавил, что все это является "важными предпосылками и требованиями", которые определены в программе сотрудничества между Украиной и МВФ.
Напомним, недавно в Офисе президента назвали сроки, необходимые для решения ключевых вопросов в переговорах с МВФ.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал 5 условий МВФ, которые надо выполнить для получения очередного транша. В Кабмине рассчитывают получить транш до конца года.