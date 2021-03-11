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Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша, - МВФ

Новина українською → Вашингтон, Четверг 11 марта 2021 21:27
Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша, - МВФ Фото: Джерри Райс (flickr.com/imfphoto)
Автор: Дмитрий Левицкий

Международный валютный фонд считает независимость Национального банка жизненно важной составляющей для выделения очередного транша. Независимость НБУ является очень важным принципом для экономической и финансовой стабильности страны.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер МВФ Джерри Райс.

"Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ в отношении любой страны. Независимость НБУ - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим. Этот вопрос является жизненно важным для нас", - подчеркнул он.

Райс отметил, что существенным фактором для МВФ также является сохранение целостности, независимости и эффективности антикоррупционных институтов в Украине.

Он добавил, что все это является "важными предпосылками и требованиями", которые определены в программе сотрудничества между Украиной и МВФ.

Напомним, недавно в Офисе президента назвали сроки, необходимые для решения ключевых вопросов в переговорах с МВФ.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал 5 условий МВФ, которые надо выполнить для получения очередного транша. В Кабмине рассчитывают получить транш до конца года.

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