Незалежність НБУ є життєво важливою для наступного траншу, - МВФ
Міжнародний валютний фонд вважає незалежність Національного банку життєво важливою складовою для виділення чергового траншу. Незалежність НБУ є надважливим принципом для економічної та фінансової стабільності країни.
Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив речник МВФ Джері Райс.
"Незалежність центральних банків є життєво важливим принципом для МВФ щодо будь-якої країни. Незалежність НБУ - одна зі складових, яку ми уважно моніторимо. Це питання є життєво важливим для нас", - наголосив він.
Райс зазначив, що істотним чинником для МВФ також є збереження цілісності, незалежності та ефективності антикорупційних інституцій в Україні.
Він додав, що це все є "важливими передумовами та вимогами", які визначені в програмі співпраці між Україною та МВФ.
Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента назвали терміни, необхідні для вирішення ключових питань у переговорах з МВФ.
Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав 5 умов МВФ, які треба виконати для отримання чергового траншу. У Кабміні розраховують отримати транш до кінця року.