ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Независимо от государства. В России угрожают пресекать "провокации", как с эсминцем Defender

Новина українською →
Россия, Среда 14 июля 2021 17:06
Независимо от государства. В России угрожают пресекать "провокации", как с эсминцем Defender Фото: Российская Федерация равнодушна к государственной принадлежности кораблей, нарушающих границу (facebook.com/namy.mil.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация угрожает пресекать любую "провокацию", которая состоится вблизи ее границ. Страна расценивает активность военной деятельности НАТО как угрозу национальной безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание "Российская газета".

Во время интервью с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Михаилом Поповым, последний отметил, что размещение войск НАТО вблизи границ страны расценивается, как угроза.

"Усилению военных опасностей и военных угроз России также способствуют активная военная деятельность НАТО, развитие потенциала глобальной системы противоракетной обороны США, отработка применения против России крупных военных формирований и ядерного оружия. Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия и могуществом боевого оснащения.", - отметил Попов.

В частности чиновник вспомнил и начало масштабных учений НАТО "Си Бриз", которые начались 28 июня на территории западной части Черного моря. Сейчас к учениям привлечены около 40 боевых кораблей и катеров, 30 единиц авиационной техники и 4 тысячи военнослужащих из 32 стран мира.

"Провокации у границ России и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя", - отметил заместитель секретаря Совбеза РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Черное море граница
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти