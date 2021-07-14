Независимо от государства. В России угрожают пресекать "провокации", как с эсминцем Defender

Российская Федерация угрожает пресекать любую "провокацию", которая состоится вблизи ее границ. Страна расценивает активность военной деятельности НАТО как угрозу национальной безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание " Российская газета ".

Во время интервью с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Михаилом Поповым, последний отметил, что размещение войск НАТО вблизи границ страны расценивается, как угроза.

"Усилению военных опасностей и военных угроз России также способствуют активная военная деятельность НАТО, развитие потенциала глобальной системы противоракетной обороны США, отработка применения против России крупных военных формирований и ядерного оружия. Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия и могуществом боевого оснащения.", - отметил Попов.

В частности чиновник вспомнил и начало масштабных учений НАТО "Си Бриз", которые начались 28 июня на территории западной части Черного моря. Сейчас к учениям привлечены около 40 боевых кораблей и катеров, 30 единиц авиационной техники и 4 тысячи военнослужащих из 32 стран мира.

"Провокации у границ России и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя", - отметил заместитель секретаря Совбеза РФ.