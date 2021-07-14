ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Незалежно від держави. У Росії погрожують припиняти "провокації", як з есмінцем Defender

Новость на русском →
Росія, Середа 14 липня 2021 17:06
Незалежно від держави. У Росії погрожують припиняти "провокації", як з есмінцем Defender Фото: Російська Федерація байдужа до державної приналежності кораблів, які порушують кордон (facebook.com/namy.mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація погрожує припиняти усіляку "провокацію", яка відбудеться поблизу її кордонів. Країна розцінює активність військової діяльності НАТО, як загрозу національній безпеці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання "Російська газета".

Під час інтерв’ю з замісником секретаря Ради безпеки Російської Федерації Михайлом Поповим, останній відзначив, що розташування військ НАТО поблизу кордонів країни розцінюється, як загроза.

"Посиленню військових небезпек і військових загроз Росії також сприяють активна військова діяльність НАТО, розвиток потенціалу глобальної системи протиракетної оборони США, відпрацювання застосування проти Росії великих військових формувань і ядерної зброї. Зростає роль неядерних засобів ураження, що володіють великою дальністю дії й могутністю бойового оснащення", - відзначив Попов.

Зокрема посадовець пригадав й початок масштабних навчань НАТО "Сі Бриз", які розпочались 28 червня на території західної частини Чорного моря. Наразі до навчань залучені близько 40 бойових кораблів й катерів, 30 одиниць авіаційної техніки та 4 тисячі військовослужбовців з 32 країн світу.

"Провокації біля кордонів Росії й надалі будуть припинятися найжорсткішими методами, попри державну приналежність порушника", - зауважив замісник секретаря Радбезу РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Чорне море кордон
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі