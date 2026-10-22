Незавірені ксерокопії замість доказів: Труханов розповів про перебіг своєї справи

Геннадій Труханов заявив, що вже понад рік Верховний суд України не може отримати від державних органів належних доказів щодо підстав позбавлення його громадянства.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис ексмера Одеси в його Telegram-каналі.
Як повідомив Труханов, нещодавно відбулося вже четверте засідання Верховного суду у справі про позбавлення його громадянства.
За його словами, протягом року ні він, ні його адвокат, ні судді не отримали чіткої відповіді щодо підстав такого рішення.
"За весь цей рік ані я, ані мій адвокат, ані навіть колегія суддів не змогли отримати від Офісу Президента, СБУ чи Міграційної служби чіткої відповіді на одне просте запитання: що саме стало підставою для позбавлення мене громадянства? Відповіді просто немає", - написав він.
Труханов зазначив, що представники державних органів надали суду незасвідчені копії документів, які, за його словами, не можуть вважатися належними доказами.
Він додав, що під час засідань судді просять надати належним чином засвідчені копії та уточнюють, хто саме підписав документи.
"Ті ксерокопії, які були надані, не є належними доказами - їх ніхто не перевіряв і не завіряв. Навіть судді Верховного суду дивуються і запитують представників: "Надайте завірені копії. Ми не бачимо, хто це засвідчив, хто підписав ці папірці". А ті лише: "Я не знаю", - розповів Труханов.
Нагадаємо, що у жовтні 2025 року президент своїм указом припинив громадянство України тодішньому меру Одеси. Рішення ухвалила Комісія при Президентові з питань громадянства на підставі матеріалів СБУ.
За версією спецслужби, Труханов є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт, виданий 15 грудня 2015 року (вже після початку агресії Росії проти України). СБУ також стверджувала, що в нього є російський податковий номер.
Сам Труханов наявність російського громадянства завжди категорично заперечував, називав оприлюднені документи підробкою і одразу заявив, що оскаржуватиме указ у Верховному Суді.