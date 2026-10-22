Незаверенные ксерокопии вместо доказательств: Труханов рассказал о ходе своего дела

Как сообщил Труханов, недавно прошло уже четвертое заседание Верховного суда по делу о лишении его гражданства.



По его словам, в течение года ни он, ни его адвокат, ни судьи не получили четкого ответа на основания такого решения.



"За весь этот год ни я, ни мой адвокат, ни даже коллегия судей не смогли получить от Офиса Президента, СБУ или Миграционной службы четкий ответ на один простой вопрос: что именно стало основанием для лишения гражданства? Ответа просто нет", - написал он.



Труханов отметил, что представители государственных органов предоставили суду незаверенные копии документов, которые, по его словам, не могут считаться надлежащими доказательствами.



Он добавил, что во время заседаний судьи просят предоставить должным образом заверенные копии и уточняют, кто подписал документы.



"Те ксерокопии, которые были предоставлены, не являются надлежащими доказательствами - их никто не проверял и не заверял. Даже судьи Верховного суда удивляются и спрашивают у представителей: "Предоставьте заверенные копии. Мы не видим, кто это засвидетельствовал, кто подписал эти бумажки". А те только: "Я не знаю", - рассказал Труханов.