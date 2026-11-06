UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

"Незалежність НБУ - ключовий елемент суверенітету". Посол ЄС відреагувала на заяви про тиск на Пишного

14:52 06.11.2026 Пт
3 хв
aimg Тетяна Степанова aimg Роман Кот
Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (Getty Images)

Незалежність Національного банку є ключовим елементом суверенітету України та важлива для фінансової стабільності. Для звільнення голови НБУ є чіткі, визначені законом підстави, і в Євросоюзі сподіваються, що їх будуть дотримуватися.

Про це заявила голова представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на заході "Beyond the Headlines. Оцінка прогресу України як країни-кандидата на вступ до ЄС", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я вважаю, що незалежність Національного банку є одним із ключових елементів не лише монетарного суверенітету України, а й суверенітету як такого. Так само, як і багато інших незалежних інституцій. Незалежність Національного банку є надзвичайно важливою насамперед для фінансової стабільності", - заявила Матернова.

Вона констатувала факт, що за останні п'ять років російської агресії не було прикладів фінансової нестабільності та паніки серед вкладників, а банки закриваються лише у разі відсутності електропостачання, а не через системні проблеми.

"Тому я вважаю, що і міністр, і його команда у Мінфіні, і урядова команда, голова та команда Національного банку зробили гідну роботу. Ми постійно підтримуємо зв'язок з обома сторонами, оскільки ЄС є найбільшим донором і найбільшим партнером. Зокрема, щодо питань регулювання фінансової системи", - додала голова представництва ЄС.

За її словами, будь-які дії щодо голови Національного банку мають відбуватися згідно з чинним законодавством.

"Я вважаю, що закон про Національний банк досить чітко визначає підстави для звільнення, і я дуже сподіваюся, що закони будуть дотримуватися. Це основний принцип вступу до ЄС - верховенство права", - наголосила вона.

На уточнення РБК-Україна вона також повідомила, що на тлі заяв голови НБУ Андрія Пишного про політичний тиск та спроби його змістити з посади, відбулася зустріч послів Великої сімки в Україні для обговорення цього питання.

Що передувало

Нагадаємо, 21 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки у голови Національного банку Андрія Пишного. У НАБУ заявили, що під час слідчих дій нікого не затримували, а підозр не оголошували.

Після цього в мережі почали поширювати повідомлення про нібито подану Пишним заяву про відставку. Однак джерела РБК-Україна в НБУ спростували цю інформацію.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламент може розглянути питання про звільнення голови Нацбанку під час наступного пленарного тижня - 9-13 листопада.

Відповідний пункт з'явився в попередньому порядку денному Верховної Ради на четвер, 12 листопада.

Сам Пишний заявив, що не планує залишати посаду та не подавав заяви про відставку. Він також повідомив про політичний тиск і спроби дискредитувати його роботу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзАндрій ПишнийНаціональний банк України