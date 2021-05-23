Незаконный захват жилья в ОРДЛО может усилить санкции против России, - Арестович

"Мы предупреждаем о международных правовых последствиях, которые могут стать следствием. МИД очень активно работает. И Офис президента считает это одним из серьезных дестабилизирующих факторов, который вместе с раздачей паспортов, рублевой зоной и другим носят характеристики ползучей аннексии, - заявил он.

Арестович не исключает, что действия оккупационных властей в ОРДЛО могут стать причиной усиления антироссийских санкций или аргументом, который не даст возможности снять ограничения, которые были введены ранее.

"Наши партнеры вполне понимают, о чем идет речь. Термин "ползучая аннексия" звучит все чаще. Думаю, об этом скажут Путину и на встрече с Байденом. И президент Зеленский поднимет эту тему", - заявил он.

При этом спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что Министерство иностранных дел Украины сейчас готовит ряд заявлений по данной ситуации.

"Все это станет предметом разбирательств в международных судах, в международных организациях, ООН, ОБСЕ и т. д. Ну и, безусловно, двусторонних отношений. Это аргумент, который ухудшает позицию России в мирном урегулировании", - добавил Арестович.