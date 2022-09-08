Незаконный вывоз зерна из Украины. Еще двум капитанам российских судов объявили подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Подозрение объявили капитанам судов "Матрос Кошка" и "Амур 2501", которые ходят под флагом России. Они совершили шесть выходов из порта оккупированного Севастополя. На борту кораблей было зерно, которое незаконно вывезли с временно оккупированной территории Украины.

Капитаны судов периодически выключали автоматическую идентификационную систему "AIS" и вносили в нее фиктивные сведения о курсе кораблей.

Против российских моряков открыли уголовное дело за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК). Россиянам уже объявили подозрение.