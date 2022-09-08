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Незаконный вывоз зерна из Украины. Еще двум капитанам российских судов объявили подозрение

Фото: двум капитанам российских кораблей объявили подозрение (vesseltracker com)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители объявили подозрение двум капитанам российских кораблей. Они вывозили украденное украинское зерно в третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подозрение объявили капитанам судов "Матрос Кошка" и "Амур 2501", которые ходят под флагом России. Они совершили шесть выходов из порта оккупированного Севастополя. На борту кораблей было зерно, которое незаконно вывезли с временно оккупированной территории Украины.

Капитаны судов периодически выключали автоматическую идентификационную систему "AIS" и вносили в нее фиктивные сведения о курсе кораблей.

Против российских моряков открыли уголовное дело за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК). Россиянам уже объявили подозрение.

Напомним, недавно суд наложил арест на шесть судов, которые вывозили украденное украинское зерно.

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Уголовное дело