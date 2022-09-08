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Незаконний вивіз зерна з України. Ще двом капітанам російських суден оголосили підозру

Фото: двом капітанам російських кораблів оголосили підозру (vesseltracker com)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці оголосили підозру двом капітанам російських кораблів. Вони вивозили вкрадене українське зерно в треті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Підозру оголосили капітанам суден "Матрос Кошка" та "Амур-2501", які ходять під прапором Росії. Вони здійснили шість виходів з порту окупованого Севастополя. На борту кораблів було зерно, яке незаконно вивезли з тимчасово окупованої території України.

Капітани суден періодично вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему "AIS" та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу кораблів.

Проти російських моряків відкрили кримінальну справу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 ККУ). Росіянам вже оголосили підозру.

Нагадаємо, нещодавно суд наклав арешт на шість суден, які вивозили вкрадене українське зерно.

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