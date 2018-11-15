С незаконноми объявлениями в Киеве будут бороться "автодозвоном"

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Расклеивать объявления в Киеве можно только в определенных местах

В Киеве детупаты проголосовали за изменения в правила благоустройства столице для борьбы с расклеиванием незаконных объявлений введут систему "автодозвон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 66 депутатов. В обновленных правилах благоустройства указано, что объявления, наклейки, надписи в Киеве можно размещать только в специально предназначенных местах. А реклама, которую самовольно разместили на других элементах благоустройства, собственник или балансодержатель должен убрать в течение недели.

"В случае самовольного размещения рекламных объявлений на номер абонента, указанный в нем, будет осуществляться автодозвон с информированием о нарушении правил благоустройства", - отметили в КГГА.

Новыми правилами также определен механизм демонтажа так называемых брендмобилей. Этот процесс будет происходить в присутствии представителей Национальной полиции.

Еще одно нововведение - определены сроки хранения демонтированных рекламных средств. В частности, сейчас на складе КП "Киевреклама" 14 500 рекламных конструкций, которые хранятся здесь 7 лет. Теперь демонтированные носители рекламы можно будет утилизировать или реализовывать после 12 месяцев их ввоза на склад.

Напомним, в Киеве в октябре 2018 года запустили онлайн-сервис оформления вывесок для предпринимателей. Следовательно, предприниматели могут подать документы и получить ответ относительно соответствия или несоответствия их вывески в режиме онлайн.