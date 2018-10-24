В Києві запустили онлайн-сервіс для оформлення вивісок

Ілюстративне фото (УНИАН)

Підприємці можуть отримати відповідь щодо відповідності чи невідповідності їхньої вивіски онлайн

У Києві запущено онлайн-сервіс для оформлення вивісок для підприємців. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що підприємці можуть подати документи та отримати відповідь щодо відповідності чи невідповідності їхньої вивіски у режимі онлайн.

"Уже кілька місяців, як ми запустили онлайн-сервіс, за допомогою якого підприємці можуть оформити свої вивіски, просто скориставшись цим сервісом, не виходячи з дому чи офісу. Тепер не треба бігати до різних дозвільних органів та стояти у чергах, треба просто перейти за посиланням і подати документи для отримання висновку стосовно відповідності чи невідповідності їхньої вивіски", - сказав Мондриївський.

Так, протягом 10 днів підприємець зможе отримати відповідний висновок відповідності чи невідповідності вивіски, весь цей час, відстежуючи рух своєї заявки.

Зазначається, що ресурс дозволяє подати заявку саме на встановлення вивісок, дозвільні документи щодо інших типів рекламних засобів будуть опрацьовуватися у звичайному режимі.

Зазначимо, оформити вивіску відтепер підприємці можуть, перейшовши за посиланням: http://eadv.kyivcity.gov.ua.

Раніше, 19 вересня, на сайті Київради було опубліковано петицію щодо заборони вивісок, оголошення та реклами іноземною мовою.

Нагадаємо, в Києві сьогодні набуло чинності рішення про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00.

Рішення стосується про заборону торгівлі столовим вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в магазинах, але не поширюється на ресторани, кафе і бари.