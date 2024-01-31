Незаконно виплатив підлеглим 1 млн гривень. Викрито начальника штабу військової частини

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Вінницькій області затримали командира одного з військкоматів під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів.

Також нещодавно співробітниці Уманського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили дві підозри за те, що вона допомагала військовозобов’язаному уникнути мобілізації до ЗСУ.

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