Незаконно выплатил подчиненным 1 млн гривен. Разоблачен начальник штаба воинской части

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Винницкой области задержан командир одного из военкоматов во время получения неправомерной выгоды в размере 2000 долларов.

Также недавно сотруднице Уманского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили два подозрения за то, что она помогала военнообязанному избежать мобилизации в ВСУ.

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