Незаконно вилучив 17 тисяч літрів дизеля. У Сумській області судитимуть екс-главу РВА

За даними слідства, у березні 2022 року голова районної військової адміністрації, не маючи жодних правових підстав, зокрема рішення військового командування, та повноважень, наказав начальнику виробничого підрозділу місцевої дирекції залізничних перевезень АТ "Укрзалізниця" передати йому наявне дизельне паливо нібито для забезпечення оборони та гуманітарних потреб.

"Без будь-якого документального оформлення та складання акта про примусове вилучення чиновник незаконно вилучив 17 300 літрів дизельного палива на суму майже 600 тисяч гривень та перевіз на приватну автозаправну станцію", - йдеться у повідомленні.

Торішнього серпня минулого року екс-главі РВА повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою чи службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Національна поліція викрила в Чернігівській області групу компаній, які збували моторні олії з Російської Федерації.

Крім того, що в одному із населених пунктів Бориспільського району Київської області поліцейські викрили діяльність підпільної тютюнової фабрики.

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