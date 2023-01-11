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Незаконно изъял 17 тысяч литров дизеля. В Сумской области будут судить экс-главу РВА

Фото: В Сумской области будут судить экс-главу РВА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Сумской области бывший глава РВА под предлогом обеспечения обороны и гуманитарных нужд незаконно изъял горючего почти на 600 тысяч гривен. Теперь его будут судить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в Telegram.

По данным следствия, в марте 2022 года глава районной военной администрации, не имея никаких правовых оснований, в частности решения военного командования, и полномочий, приказал начальнику производственного подразделения местной дирекции железнодорожных перевозок АО "Укрзализныця" передать ему имеющееся дизельное топливо якобы для обеспечения обороны и гуманитарных нужд.

"Без какого-либо документального оформления и составления акта о принудительном изъятии чиновник незаконно изъял 17 300 литров дизельного топлива на сумму почти 600 тысяч гривен и перевез на частную автозаправочную станцию", - говорится в сообщении.

В августе прошлого года экс-главе РВА сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Национальная полиция разоблачила в Черниговской области группу компаний, сбывавших моторные масла из Российской Федерации.

Кроме того, что в одном из населенных пунктов Бориспольского района Киевской области полицейские разоблачили деятельность подпольной табачной фабрики.

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Сумская областьмошенническая схема